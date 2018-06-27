İşte Meclis'in yeni İyi Partili, eski MHP'li isimleri!

24 Haziran seçimlerinde yeni bir parti olarak Meclis'e giren İyi Parti'nin büyük çoğunluğunu MHP kökenli vekiller oluşturuyor.

Güncellenme 27 Haziran 2018 14:04

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerden sonra Meclis'te yeni bir parti olan İyi Parti'yi temsil edecek 43 milletvekili bulunuyor. Bu vekillerin 4'te biri eski MHP'li olarak biliniyor.

Koray Aydın yeniden Meclis'te

Meclis'te beşinci bir grup olan İyi Parti'nin en kıdemli vekili, 1991 seçimlerinde Milliyetçi Çalışma Partisi'nden 19. Dönem Trabzon milletvekili olarak parlamentoya giren Ankara Milletvekili Koray Aydın oldu. TBMM'de 19, 21, 24 ve 25. dönemlerde MHP sıralarında olan Aydın, daha sonra 25 Ekim 2017'de kurulan İyi Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Diğer MHP'li isimler kim?

Aydın'ın dışında eski MHP'li isimlerden olan 4 isim daha bulunuyor. Bu isimler 27. Dönem'de İyi Parti'nin vekilleri oldu. 21. Dönemde MHP'den Adana milletvekili olan Mehmet Metanet Çulhaoğlu yine aynı ilden, 21. Dönem MHP Bitlis Milletvekili İbrahim Halil Oral Ankara, 21. Dönem Gümüşhane Milletvekili Bedri Yaşar Samsun, 21 ve 23. dönemlerde yer alan Metin Ergun da yine Muğla'dan milletvekili seçildi.

23. Dönem MHP milletvekilleri Şenol Bal, İzmir ve Behiç Çelik, Mersin'den, 24. Dönem Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli, 25 ve 26. Dönem Milletvekilleri Ümit Özdağ, İstanbul ve İsmail Ok, Balıkesir, 25. Dönem Milletvekili Durmuş Yılmaz, Ankara'dan İyi Parti listelerinde yer aldı.