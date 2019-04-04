İşte Mart ayı ihracat rakamları!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Güncellenme 04 Nisan 2019 11:52

Ticaret Bakanı Pekcan, "GTS'ye göre martta ihracatımız yüzde 0,5 artışla 16 milyar 334 milyon dolar oldu. Bu, mart ayı ihracat rekorudur." dedi.

Ruhsar Pekcan, "2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları yakalamış bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İthalat geriledi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mart ayında ithalatımız, yüzde 17,81 azalarak 18 milyar 299 milyon dolara geriledi."