İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri

Yaklaşık sekiz yıldır bir jean markasının yüzü olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri belli oldu.

Güncellenme 06 Şubat 2018 10:37

Uzun zamandır bir jean markası reklamlarında boy gösteren ünlü ve yakışıklı oyuncuı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri belli oldu. Yaklaşık sekiz yıldır aynı markanın reklamlarında oynayan yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ, markanın 2018 İlkbahar - Yaz koleksiyonu için yapılacak çekimlerde yer alacak. Bu yıl Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise 2015 yılında Victoria's Secret melekleri arasına katılan Romee Strijd oldu.

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