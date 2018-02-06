İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri
Yaklaşık sekiz yıldır bir jean markasının yüzü olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri belli oldu.
Uzun zamandır bir jean markası reklamlarında boy gösteren ünlü ve yakışıklı oyuncuı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni partneri belli oldu. Yaklaşık sekiz yıldır aynı markanın reklamlarında oynayan yakışıklı oyuncu Tatlıtuğ, markanın 2018 İlkbahar - Yaz koleksiyonu için yapılacak çekimlerde yer alacak. Bu yıl Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri ise 2015 yılında Victoria's Secret melekleri arasına katılan Romee Strijd oldu.