İşte İyi Parti'deki olayların perde arkası

İyi Parti'nin Afyon kampında yaşanan olayların perde arkası ortaya çıktı. Akşener'in istifa sebebi belli oldu.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 09:36

İyi Parti'nin Afyon'daki kampında kriz çıktı. Genel Başkan Meral Akşener, yükselen seslere dayanamayarak istifa etti. Daha sonrasında ise kongre kararı alınan olayların perde arkası ortaya çıktı.

Listeleri kendisi oluşturmamış

Habertürk'e açıklamalarda bulunan İyi Partili bir milletvekili, Akşener'in geldiği gün konuşma sonrası sormak için herkesin soru cevap şeklinde şikayetlerini yazdığını, ağırlıkla teşkilatlar, hatalar, ülkücü, sağcı, solcu ve CHP gibi meselelerin eleştirildiğini, Akşener'in bunları keyifle dinlediğini, Akşener'de yılların vermiş olduğu bir doluluk olduğunu, bazılarının Akşener hakkında eleştiri yazısı yazdığını, herkese bunu anlattığını, seçim boyunca çıkan dedikodulardan bahsettiğini, Akşener'in hiçbir suçu olmadığını belirttiğini, listeleri de il ve ilçe başkanlarının oluşturduğunu söyledi.

Halaçoğlu, Akşener’i vefasızlıkla suçladı

İyi Partili milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun Meral Akşener’i vefasızlıkla suçladığını, çıkan tartışmanın ardından Genel Başkan Meral Akşener’in “Ben hayatımda kimseye vefasızlık yapmadım, yapmam. Ben çıktım, hepiniz çıktınız, Ümit Özdağ ve Koray Aydın dahil olmak üzere bana birer birer geldiniz, ‘Parti kurun’ dediniz. 1654 kişi ile teker teker yüz yüze konuştum” dediğini ileri sürdü.

İstifa etti

İyi Partili isim, Akşener’in “Ben bu partiyi hepinizin isteği üzerine kurdum. Madem öyle istemiyorsanız, buyurun partinizi. İstifa ediyorum” dediğini iddia etti.

Kavga çıktı

Akşener'in bu çıkışı sonrası salondan ayrıldığını anlatan İyi Partili vekil, herkesin kapıya kadar geçerken Akşener'i abluka altına aldığını, o anda arbede olduğunu, adeta kıyamet koptuğunu, olay sonrası arabasına binmeye çalışan Akşener'in önüne bir kişinin atladığını, bu kişinin ayağı takılınca arabanın durduğunu, o anda Akşener çıkmasın diye iki arabanın önlerini kestiğini, daha sonra ise çok sayıda partilinin arabayı sardığını söyledi.

Bir kişinin burnu kırılmış

İyi Partili milletvekili, çıkan olayda bir kişinin burnunun kırıldığını, daha sonra bir buçuk saat Akşener'in arabadan çıkmasını beklediklerini, bir türlü çıkmadığını, çıktığında yukarı çıkarttıklarını, kurultay için ikna ettiklerini, sonra ise 13 Ağustos’a kurultay kararı alındığını belirtti.

Aydın ve Özdağ’ın açıklaması

İyi Partili milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Yüreği yeten varsa aday olsun, bizim liderimiz Meral Akşener” dediğini, partinin bir diğer önemli ismi Ümit Özdağ’ın da “Sen varsan varım, sen yoksan yokum. Biz böyle konuşmadık. Ölene kadar senin yanındayız” dediğini aktardı.