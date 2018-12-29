İşte isim isim Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir ve ilçelerin başkan adaylarını isim isim açıkladı. Buna göre, üç ilçede MHP desteklenecek.

Güncellenme 29 Aralık 2018 17:09