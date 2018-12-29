İşte isim isim Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir ve ilçelerin başkan adaylarını isim isim açıkladı. Buna göre, üç ilçede MHP desteklenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerinin başkan adaylarını açıkladı.
İBB Başkan adayı Yıldırım oldu
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.
Kim, hangi ilçeden aday oldu?
AK Parti Adalar'da Özlem Öztekin Vural, Arnavutköy'de Ahmet Haşim Baltacı, Ataşehir'de İsmail Erdem, Avcılar'da İbrahim Ulusoy'u belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur, Başakşehir'de Yasin Kartoğlu'nu belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, Çatalca'da Mesut Üner, Çekmeköy'de Ahmet Poyraz, Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu, Esenyurt'ta Azmi Ekinci, Eyüpsultan'da Deniz Köken, Fatih'te Ergün Turan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Kartal'da Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece'de Temel Karadeniz'i belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, Pendik'te Ahmet Cin, Sancaktepe'de Şeyma Döğücü, Sarıyer'de Salih Bayraktar, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun'u belediye başkanlığına aday gösterdi.
AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı, Şişli'de Nihal Yıldırım, Tuzla'da Şadi Yazıcı, Ümraniye'de İsmet Yıldırım, Üsküdar'da Hilmi Türkmen, Zeytinburnu'nda Ömer Arısoy'u belediye başkanlığına aday gösterdi.
İstanbul’un 3 ilçesinde MHP desteklenecek
Erdoğan, yerel seçimlerde Beşiktaş'ta MHP'den Serkan Toperi, Maltepe'de Ahmet Baykan, Silivri'de de Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini bildirdi.