İşte isim isim AK Parti'nin milletvekili adayları

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday göstereceği milletvekillerinin listesini yayınladı.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 17:13

AK Parti 24 Haziran 2018 seçimleri için milletvekili aday listelerini belirleyip saat 16.30'da YSK'ya teslim etti. AK Parti Milletvekili adayları arasında 126 ismin kadın olduğu öğrenildi.

AK parti toplam milletvekili aday sayısı 466 adayın evli olduğu öğrenilirken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini verdi. AK Parti'nin milletvekili aday listesi hazırlandı ve liste YSK'ya teslim edildi.

AK Parti'nin milletvekili listesinde126 kadın aday var. Adayların yaş ortalaması 44, 25 yaşın altında 57 aday var.

En genç aday 18 yaşındaki Kocaeli milletvekili Elif Nur Bayram oldu.166 vekil yeniden aday oldu. Engelli milletvekili ady sayısı 8. 466 aday evli. Listeden gelen iisimler şöyle:

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

ADANA

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

ADIYAMAN

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AĞRI

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci oldu.

ANKARA

Tuğrul Türkeş Ankara 1. sıra 1. bölge adayı oldu.

İZMİR

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.

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