İşte isim isim AK Parti'nin milletvekili adayları
AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday göstereceği milletvekillerinin listesini yayınladı.
AK Parti 24 Haziran 2018 seçimleri için milletvekili aday listelerini belirleyip saat 16.30'da YSK'ya teslim etti. AK Parti Milletvekili adayları arasında 126 ismin kadın olduğu öğrenildi.
AK parti toplam milletvekili aday sayısı 466 adayın evli olduğu öğrenilirken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini verdi. AK Parti'nin milletvekili aday listesi hazırlandı ve liste YSK'ya teslim edildi.
AK Parti'nin milletvekili listesinde126 kadın aday var. Adayların yaş ortalaması 44, 25 yaşın altında 57 aday var.
En genç aday 18 yaşındaki Kocaeli milletvekili Elif Nur Bayram oldu.166 vekil yeniden aday oldu. Engelli milletvekili ady sayısı 8. 466 aday evli. Listeden gelen iisimler şöyle:
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
ADANA
Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Ahmet Zembilci
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Muhammet Aksoy
ADIYAMAN
Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Mahmut Fatih Toprak
AĞRI
Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özgün Özmen
Erhan Tenekeci oldu.
ANKARA
Tuğrul Türkeş Ankara 1. sıra 1. bölge adayı oldu.
İZMİR
AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.