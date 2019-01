İşte iPhone satışlarını düşüren neden!

Apple, iPhone satışlarında ciro beklentisinin altında olmasının nedenin pil değişimi olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Ocak 2019 16:31

Apple’ın yavaşlayan iPhone sorunu ile birlikte 2018 yılında başlattığı indirimli pil değişimi yeni iPhone satışları üzerinde de etkili oldu. 31 Aralık’ta son bulan 29 dolar karşılığında gerçekleşen pil değişimi programına başvuran kullanıcı sayısı 11 milyona ulaştı.

Pil değiştiren kullanıcı sayısı ile birlikte, iPhone XS ve iPhone XS Max’in fiyatlarının yüksek olması bir araya gelince yeni iPhone’ların satış rakamları beklentilerin altında kaldıç

Normalde yılda değiştirilen pil adeti 1-2 milyon iken bu rakam 11 kat gibi artışa yükseldi.

Ücreti ne kadar?

Batarya değişimine yönelik uygulama Türkiye’de 31 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Uygulama kapsamında yer alan cihazlar ise iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X olup ücreti 199 TL iken yeni yıl ile birlikte bu rakam 319’TL’ye kadar yükseldi.

Garanti kapsamı haricinde yer alan iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerinde ise batarya değişim ücreti 449 TL oldu.