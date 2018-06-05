İşte iOS 12 ile gelen yenilikler..

Dün akşam Apple tarafından gerçekleşen WWDC 2018 etkinliğinin yıldızı iOS 12 oldu.

Güncellenme 05 Haziran 2018 17:01

Merakla beklenen iOS 12, WWDC 2018’e damgasını vurdu. Teknoloji severlerin yakından ilgilendiği iOS 12’nin özellikleri..

Performans

iOS 12 bir önceki işletim sistemi olan iOS 11’i destekleye her cihaz tarafından çalışabiliyor ve cihazların özellikle eski telefonların performansını bir hayli artırması bekleniyor.

Gerçeklik

Apple yarattığı yeni dosya formatında attırılmış gerçekliğe de yer verdi. Yeni artırılmış gerçeklik sağlayan Arkit 2’de tanıtımı yapılan yenilikler arasında. Bu yenilik sayesinde farklı mobil cihazlar aynı sanal 3 D nesneyi farklı açılardan görebilecek. Duyurusu yeni yapıla Measure adlı uygulama ise nesneleri ve uzaklıkları sanal gerçeklik için ölçümleyebilecek.

Fotoğraflar

iOS 12 ile birlikte fotoğraflara da büyük yenilikler geliyor. Arama kısmına yazı yazmaya başlar başlamaz Apple’ın akıllı arama özelliği kullanıcıya yardımcı olmaya başlayacak. Bir başka kolaylık ise aynı anda birden çok kelime ile çoklu arama yapılabilecek. Farklı fotoğraf efektleri ile birlikte birde sizin için sekmesinde farklı fotoğraf gruplarına göz atabileceksiniz.

Uygulama güncellemesi

iOS 12 ile birlikte pek çok Apple uygulaması da beraberinde yenilikler getirdi.

CarPlay

Yeni güncelleme ile birlikte CarPlay de büyük güncellemelerden payına düşeni alacak. Bu yeniliklerden en önemlisi ise navigasyon uygulamasını destekliyor olmasıdır.

Mesaj ve Emojiler

Apple ait olan emoji özelliği Animoji, artık dil hareketlerini de algılayabiliyor. Ve artık kullanıcılar kendi animojilerini de oluşturabilecek. Mesaj uygulamasına ise bir başka sosyal medya uygulaması Snap-Chat gibi filtreler ve video etiketleri eklenebilecek.

FaceTime

Son güncelleme ile birlikte FaceTime’a grup destek özelliği de eklenmiş oldu. Bu grup görüşmeleri ise 32 kişi destekleyebiliyor.