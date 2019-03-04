İşte İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'e ödeyeceği tazminat

Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın boşanmasına hükmeden mahkemedeki rakamlar dudak uçuklattı.

Güncellenme 04 Mart 2019 14:41

Tartışmalı bir boşanma davası süreci istinaf mahkemesinde olan eski manken Demet Şener’le eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay anlaşmalı olarak 40 dakikada boşandı.

Gizlice boşandılar

İstanbul Aile Mahkemesi’nde gizlice görülen celsede mahkeme çiftin boşanmasına karar vererek, mahkemeye sundukları boşanma protokolünü onayladı.

3 milyon TL tazminat

Bu protokole göre; çiftin iki çocuğunun da velayeti Demet Şener’e verildi. Protokolde, İbrahim Kutluay, Demet Şener’e nafaka ödemezken, çocukları için aylık toplam 32 bin 500 TL nafaka ödeyecek. Öte yandan Kutluay, Demet Şener’e 3 milyon TL tazminat ödeyecek.

Çekişmeleri boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan Demet Şener, geçen hafta eski eşi İbrahim Kutluay’a boşanma davası açmıştı.

Şener’i avukatı temsil etti

Evlilikteki birliklerinin sarsıldığı, ortak hayatın çekilmez hale geldiği iddiası ile mahkemeye başvuran Şener ile Kutluay, bu sabah gizlice mahkemeye gitti. Herkesten saklandıkları celsede, Demet Şener'i avukatı Kezban Hatemi temsil etti. Çiftin boşanma konusunda her türlü anlaştıklarını ifade etmesi üzerine mahkeme, boşanma kararı vererek, boşanma protokolünü onayladı.

Demet Şener’in Evliliklerinin temelden sarsıldığını ve aldatıldığını iddia ederek, Ekim 2016’da açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmıştı ve mahkeme de boşanmaları yönünde karar vermişti.