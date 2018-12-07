İşte hazine arazisi kiralamak isteyenlerin oranı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kamuya ait olan tarım arazilerinin kiralanmasında büyük bir talep olduğunu, en fazla talebin de Adana'dan geldiğini söyledi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 10:31

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine’ye ait olan yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin, bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayacakları uygulamaya başvurularda sona gelindiğini açıkladı.

Başvuru oranı yüzde 82

Çiftçilerin bu uygulamayla tarımsal üretim destekleri gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanacağını belirten Kurum, sözleşmesiz kullanımdan kaynaklanan ihtilafların giderilmesini amaçladıklarını, bu düzenlemenin 218 bin çiftçiyi kapsadığını, 180 bin çiftçinin bu tarihi fırsattan yararlanmak için başvuruda bulunduğunu, böylece yüzde 82 gibi yüksek bir oranda başvuru yapıldığını söyledi.

En fazla başvuru Adana

Kurum, en fazla talebin 14 bin başvuru ile Adana olduğunu, bunu 10 bin 200 başvuru ile Hatay’ın takip ettiğini, Konya’dan 8 bin 730 kişinin, Muğla’dan da 7 bin 830 kişinin başvurduğunu belirtti.

3 bin kişinin kiralama işlemleri tamamlandı

Başvuru sürecinin işleyişine dair de bilgi veren Kurum, yapılan başvuruların Milli Emlak birimlerince değerlendirilmeye başlandığını, gerekli şartları taşıyan vatandaşlardan 3 bininin kiralama işlemlerinin tamamlandığını, diğer başvuruların da hızla değerlendirildiğini, işlemlerin en kısa zamanda sonuçlanacağını ifade etti.

Tahsilat hasılat dönemine göre yapılacak

Kurum, kira bedellerinin cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanacağını, bu bedellerin tahsilatının hasılat dönemine göre yapılacağının belirtti.

Yükümlülüğünü yerine getirenler 10 yıl daha kiralayacak

Bu uygulama ile Hazine’ye ait tarım arazileri, isteyenler tarafından 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kira süresi bitince yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve tekrar talepte bulunan kiracılar aynı arazide faaliyetlerine devam edebilecek.

Kiralanan arazi satın alınabilecek

Öte yandan bu arazileri kiralayan ve 10 yıllım yükümlülüklerini yerine getiren kiracılar, kira ile tarım yaptığı araziyi doğrudan alabilecek.