İşte Hayrettin Karaman'ın sigara konusundaki görüşü!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önce Hayrettin Karaman'ın da sigaraya haram dediği ortaya çıktı.

Güncellenme 18 Şubat 2019 14:43

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sigaranın haram olduğunu kesin bir dille belirtmiş ve bu konudaki tartışmalara son noktayı koymuştu.

Erbaş ne demişti?

Erbaş, dünyada ve Türkiye’de yıllarca 'haram' denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığın kurtulması gerektiğini, sigaranın haram olduğunun halka anlatılması gerektiğini söylemişti.

Karaman da daha önce açıklama yapmış

Bu açıklamaların yankısı devam ederken İslam fıkhı alanında en yetkili isim olarak gösterilen Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın da konuya dair daha önce bir yazı kaleme aldığı ortaya çıktı.

“Haram hükmünde mekruh”

3 Ağustos 2007 tarihli köşe yazısında sigaranın haram olup olmadığına dair bir yazı kaleme alan Karaman, "Sigaranın mekruh veya mübah olduğuna dair verilen fetvalar, bilgi eksikliğine dayanıyor. Sigaranın zararını bilen bir alimin ona mübah (serbest) veya mekruh demesi mümkün değildir. Eğer mekruh diyecek olursa bu da tahrimen (haram hükmünde olan) mekruh olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Sağlığa çok zararlıdır”

Günümüzde yapılan araştırmaların sigaranın sağlığa çok zararlı olduğunu kesin olarak tespit ettiğini belirten Karaman, alkollü içkilerin bile üzerlerinde “sağlığa zararlıdır” yazılmadığı halde sigara paketlerinin üzerinde, “sigara içene ve çevresindekilere önemli zararlar vermektedir”, “sigara öldürür” uyarıları yazıldığına dikkati çekti.

“Sigaraya haram demeyenin bilgisi eksiktir”

İslam’ın akıl, din, mal, hayat ve nesil gibi beş değeri koruduğunu dile getiren Karaman, sigaranın sağlığa kesin olarak zarar verdiği için “hayatı koruma” ilkesine aykırı olduğunu, sigaraya verilen paranın boşa değil, zarara verildiği için malı koruma ilkesine ters düştüğünü, hem malı hem de hayatı korumayı beceremeyen bir aklın, vazifesini yapmamış sayıldığını, Müslüman’ın eliyle ve diliyle başkalarına zarar vermeyen bir kimse olduğunu, sigara içenlerin, başkalarına ve çevreye ciddi zararlar verdiğini, bütün bunların bilinirken, sigaraya haram demeyenin bilgisinin eksik olduğunu, eksik bilgi ile fetva vermenin ise sorumluluk getireceğini ifade etti.