İşte gelin adayı Hanife'nin yeni işi

Gelin adayı Hanife, bir akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladı.

Güncellenme 17 Kasım 2018 13:35

İzmir Torbalı'da ikamet eden ve katıldığı evlilik programı ile ünlü olan gelin adayı Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışmaya başladı.

Akaryakıtçıda çalışıyor

Sosyal medya hesabından para kazanmasına rağmen, çalışmaya devam eden Hanife Gürdal, Torbalı’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda çalışmaya başladı.

Artık sigortam var

Gürdal, 4 gündür İzmir- Aydın Karayolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda çalıştığını, çok mutlu olduğunu, işini sevdiğini söyledi. Yıllarca çok farklı sektörlerde çalıştığını belirten Gürdal, bir kadının yapamayacağı iş olmadığını, burada çok olumlu tepkiler aldığını, artık sigortası da olduğunu, işini de çok sevdiğini söyledi.

Bu işe ihtiyacım yok

Instagram hesabından çok iyi bir geliri olduğunu vurgulayan Gürdal, çalışmaya ihtiyacı olmadığını ama yine de çalışmak istediğini, bu istasyona da kendisinin başvuru yaptığını, daha önce de çiğ köfteciye yardım ettiğini, 'Buraya kadar mı düştü?' diyenler olduğunu, alın terinin düşmesi olmayacağını, bu işe muhtaç olmadığını ama çalışmaktan gurur duyduğunu, kendisine bu şansı veren patronuna teşekkür ettiğini belirtti.

“Tanıyanlar çıkıyor”

Akaryakıt istasyonuna gelen bazı müşterilerin kendisini tanıdığını söyleyen Hanife Gürdal, "Tanıyanlar çıkıyor, genelde de takdir ediyorlar, özellikle de kadınlar" dedi.

“İyi ki evlilik programına katılmışım”

Evlilik programına iyi ki katıldığını söyleyen Gürdal, artık daha özgüvenli olduğunu ve bunun kendisine gurur verdiğini belirtti.