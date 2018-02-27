İşte Galatasaray'ın yeni stratejisi!

Galatasaray, UEFA ile yapılacak toplantı öncesinde olası cezaları önlemek için yeni bir strateji geliştirdi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 09:26

İsviçre’nin Nyon şehrinde 9 Mart’ta UEFA ile yapılacak toplantı öncesinde Galatasaray'ın yeni bir ceza almamak için savunma stratejisi geliştirdiği ortaya çıktı.

Kritik teklif

Finansal Fair Play Komitesi ile yapılacak toplantıya çok az bir zaman kaldı. Geçmişte verilen sözlere karşın yükselen mali zarar sebebi ile sıkıntılı günler geçiren yönetim, UEFA yetkililerine “Sattığımız oyunculardan elde edilecek gelir ne kadarsa, o parayla yeni oyuncu alalım. Transfer bütçemiz, transfer gelirimiz kadar olsun” teklifinde bulunacağı iddia edildi. İddiaya göre bu şekilde gelebilecek olası bir transfer yasağı veya gelebilecek bir men tehlikesi önlenmeye çalışılacak.

Mustafa Cengiz bizzat görüşecek

Başkan Mustafa Cengiz’in bizzat yapacağı görüşmelerde yeni bir yönetim olduğu vurgusunu yapacağı, mali konularda gerekli adımların hızlıca atılacağı, bu uygulamanın kesin bir sonuca ulaşabilmesi için ek bir süre isteyeceği belirtildi. UEFA’ya sunulacak, “Satılan oyunculardan elden edilen gelir kadar transfer yapabilme” teklifi hakkında yazılı garanti verilecek ve bu kurala mutlaka uyulacağı net bir şekilde belirtilecek.

Geçmişten kalan zarar

UEFA FFP Komitesi bu teklife olumlu dönüş yaparsa, olası bir transfer yasağı ve üzerinde titizlikle durulan ve Galatasaray'ı korkutan men cezasının önüne geçilecek. Yönetim, geçmişten kalan zararın ve UEFA’dan olası bir cezayı önlemenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyor.

Aynı ekiple devam edilmeyecek

UEFA'nın bu teklifleri kabul etmesi durumunda sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon transfer öncesi takımdan herhangi bir oyuncuyu satmadan yeni oyuncu alamayacak. Galatasaray, sezon başında kadroyu komple yeniledikleri için aynı kişilerle devam etmeyi düşünmüyor. Bazı oyuncuların satışları ile performansına göre Nagatomo’yu yeniden kiralama ya da sol beke takviye yapma seçenekleri değerlendirilecek.