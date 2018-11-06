Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 06 Kasım 2018 16:42

Galatasaray, daha önce Avrupa kupalarında çıktığı 274 maçın 99’undan galibiyetle ayrılmıştı. Rakibine 103 karşılaşmada mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 72 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Kaç gol attı, kaç gol yedi?

Avrupa’da rakip takıma 373 kez gol atan Galatasaray, kendi kelesinde ise 405 gol gördü.

100. galibiyetini ilan edebilir

Sarı-kırmızılı ekip, Schalke 04 maçını kazanırsa 100. galibiyetini ilan edecek.

Alman ekipleri ile kaç kez karşılaştı

Tarihte Galatasaray’ın Avrupa’da yaptığı mücadeleler ve istatistikleri şu şekilde:

Alman takımları ile daha önce UEFA’da 15 kez eşleşen Galatasaray, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 gol gördü.

15 eşleşmenin 10’nu elemeli turda gerçekleşti

Galatasaray, Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin ise 10’u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

Üç maç 1-1 bitti

Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.

Schalke 04 maçlarında, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti

Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'ın Schalke 04'le D Grubu'ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.