İşte Galatasaray-Schalke 04 maçının skoru

Türk Telekom Stadında karşılaşan Galatasaray ve Schalke 04, 0-0 berabere kaldı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 09:37

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Galatasaray deplasmanda, Almanya’nın Schalke 04 takımını ağırladı. İki takım karşılaşmada golsüz berabere kaldı. Maçı, Türk Telekom Stadında Fransız hakem Benoit Bastien'ın yönetti.

90 dakikada gol sesi çıkmayan maçta takımlar birer puanla evlerine dönerken, maçın baskın oynayan ekibi Schalke 04 oldu. Galatasaray'da Fernando Muslera’nın önemli kurtarışları maçın berabere bitişinde büyük öneme sahip olurken, Galatasaray puanını 4'e, Schalke 04 de 5'e yükseltti.