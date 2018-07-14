İşte FETÖ'nün firari isimleri!

FETÖ, tabanını rüyalarla motive etmeye çalışırken yurt dışına kaçan firari isimler ise lüks yaşamlarını devam ettiriyor.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 14:08

AA'nın derlediği bilgilere göre, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan çok sayıdaki isim, hayatlarının geri kalan kısmını saklanarak ve firari bir şekilde sürdürüyor.

Firari isimlerin başında ise FETÖ elebaşı Fethullah Gülen geliyor. Gülen hakkında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin talimatını da verdiği belirlenirken, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme" gibi pek çok suçtan açılmış davalar bulunuyor. Gülen'in iadesi için Türkiye ve ABD'de gerekli kurumlar irtibat halinde.

Darbe girişimini Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından yönettiği tespit edilen sivil imamlardan eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz de firari FETÖ'cüler arasında bulunuyor.

FETÖ'nün ikinci adamı olarak bilinen ve Gülen'den sonra örgütün başına geçeceği iddia edilen Abdullah Aymaz da firari isimler arasında bulunuyor. Aymaz, örgüte ait kapatılan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisinin yazarlarındandı.

Örgütün diğer bir firari ismi olan Mustafa Özcan ise FETÖ çatı davasında yargılanıyor. İddiaya göre Özcan, örgütün "Başyüceler Şurası"nın başında bulunuyor ve örgütün finans işlerini yürütüyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli olan Cevdet Türkyolu da firari isimlerden. Gülen'in danışmanı konumunda olan isim, elebaşının görüşmelerini ayarlayarak, şahsi işlerini yerine getiriyor. Türkyolu'nun iadesi için ABD adli makamlarından talepte bulunuldu.

"FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan da önce Avrupa'ya, ardından ABD'ye kaçmıştı.