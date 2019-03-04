İşte FETÖ soruşturmalarının bilançosu

FETÖ soruşturmaları kapsamında 500 bin kişi hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Mart 2019 12:30

Türkiye genelinde FETÖ’ye üye olmak suçundan hakkında işlem yapılanların sayısının 500 bine yükseldiği ortaya çıktı. Buna göre; şu anda 259 bin 999 kişinin soruşturma veya kovuşturması devam ederken, cezaevinde FETÖ’den 30 bin 947 kişinin bulunduğu belirtildi. 22 bin firari olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da ifade edildi.

İşlem yapılanların sayısı 500 bin 650’ye yükseldi

Cumhuriyet’in haberine göre; FETÖ soruşturmaları kapsamında Adalet Bakanlığı 18 Ocak 2019 tarihli son istatistiğini açıkladı. Bu verilerde bugüne kadar hakkında FETÖ’den işlem yapılanların sayısının 500 bin 650’ye yükseldiği belirtildi.

2 bin 60 çocuğa da işlem yapıldı

Hakkında işlem yapılanların 379 bin 732’sini erkekler oluştururken, 103 bin 517’sini ise kadınlar oluşturdu. FETÖ üyeliği iddiası ile 2 bin 60 çocuğa da adli işlem yapıldı.

Soruşturması süren kişi sayısı 259 bin 99

Türkiye genelindeki savcılıklarda; FETÖ iddiası ile 142 bin 184 dosya açıldı. Halen soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısının 259 bin 99 olduğu, soruşturmalarda 181 bin 455 kişinin şüpheli konumunda olduğu ve halen süren davalarda 78 bin 544 kişinin sanık olarak yargılandığı belirtildi.

30 bin kişi FETÖ’den tutuklu

Şu an cezaevlerinde FETÖ’den 30 bin 679 kişi bulunuyor. Bunlardan 18 bin 679’u hükümlü veya hüküm özlü. Diğerleri ise tutuklu. FETÖ’den soruşturma veya kovuşturma geçirirken kaçan 22 bin 1 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı ve halen bu kişiler aranıyor. 24 bin 335’i soruşturma, 53 bin 20’si kovuşturma aşamasında olmak üzere 77 bin 355 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanıyor