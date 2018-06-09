İşte Erdoğan'ın ilk turda alacağı oy oranı

24 Haziran seçimler kapsamında yapılan son ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçilirken, en fazla oyu alan partinin de AK Parti olduğu belirtildi.

Güncellenme 09 Haziran 2018 13:33

MAK Danışmanlık, 24 Haziran seçimler kapsamında yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şirketin yaptığı araştırmadaki sonuçlar 22 il,134 ilçe de 5400 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında hedef kitleye sorulan, "24 Haziran 2018 seçimlerinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı olarak kime oy vereceksiniz?" sorusundan alınan cevapların oranı ise şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,5

Muharrem İnce: Yüzde 24,4

Meral Akşener: Yüzde 12,5

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8,8

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

Doğu Perinçek: Yüzde 0,6

Şirketin yaptığı araştırmanın diğer bir sorusu olan, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtın oranı ise şu şekilde:

AK Parti: 43,5

CHP: 24,2

MHP: 9,3

İYİ Parti: 10,3

HDP 9,2

Diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adayların ise 1 de kaldığını göstermektedir.