İşte en fazla kullanıcısı olan sosyal ağ!

Edison Research yayınladığı rapora göre; 12 yaş ve üzerinin en fazla Facebook kullandığını ve sosyal ağ kullanımında düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Güncellenme 11 Mart 2019 11:55

Edison Research, Ocak ve Şubat ayında yaşı 12 olan bin 500 genç arasında yaptığı sosyal medya kullanımı sonuçlarını yayınladı. Buna göre; Facebook son 2 yılda 15 milyon kullanıcı kaybetti.

12 yaş ve üzeri Facebook kullanıcısı yüzde kaç?

Facebook’un ABD’li kullanıcı sayısının 2017’ye göre 15 milyon azaldığını ortaya koyan araştırma; yine o yılda 12 yaşından büyük ABD'li kullanıcısı sayısının yüzde 67'den fazla olduğunu ortaya koydu.

En fazla Facebook kullanılıyor

Bu sayı 2018’de yüzde 62’ye, 2019’da yılında ise yüzde 61’e düştü. Yaşları 55 ve üzeri ola Facebook kullanıcılarında artış yaşanırken, 2017’de yüzde 49 olan kullanıcı sayısı 2019 yılında yüzde 53'e yükseldi. Bu kapsamda, Facebook 12 yaş ve üzeri kullanıcılar arasından en fazla kullanılan sosyal ağ olarak kayıtlara geçti.

Sosyal ağlarda düşüş yaşandı

Facebook’un yanı sıra diğer sosyal medya ağlarında da düşüş gözlemleniyor. Araştırmaya göre; 12 ila 34 yaşları arasında 2017 yılında yüzde 36 olan Twitter kullanıcısı sayısı, 2019 yılında yüzde 29'a düştü. Son 2 yılda snapchat kullanıcılarının sayısı ise yüzde 62 olduğu kaydedildi.

2015 yılında sosyal medya kullanıcılarının yüzde 65'inin diğer sosyal medya ağlarına oranla Facebook'u tercih ettiğini belirleyen araştırma, bu sayısının bu yıl için ise yüzde 52'ye düştüğünü gösteriyor. 2019 yılında Instagram kullanıcılarının sayısının yüzde 16, Snapchat kullanıcılarının ise yüzde 13 olduğu ifade edildi.