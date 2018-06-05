İşte emlak komisyonuna getirilen sınırlama!

Emlak sektöründe alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı artık, sözleşmede yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak.

Güncellenme 05 Haziran 2018 10:24

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, emlak sektöründe alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, sözleşmede yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak.

Aranan şartlar belirlendi

Bahsi geçen yönetmelikle, taşınmazlarla ilgili danışmanlık yapan esnaflaların mesleki faaliyetleri, bunlara yetki belgesi verilmesi, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartlar belirlendi.

Yeterlilik belgesi şartı

Taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan etmemiş olması gerekecek. Emlak danışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik belgesine sahip olma şartı da getirildi.

Yerinde tespit yapılacak

Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilecek.

Emlak ofisinde olması gereken şartlar neler?

Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde, bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak.

İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olamayacak.

Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Düzenlemenin bu hükmü için 3 aylık geçiş dönemi öngörüldü.