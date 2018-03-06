İşte dünyanın en zengin 40 Türk'ü!

FORBES dünyanın en zenginler listesini açıkladı. Türkiye'nin en zengini Murat Ülker olurken, Bill Gates birinciliği Jeff Bezosi'a kaptırdı.

Güncellenme 06 Mart 2018 16:30

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi FORBES, bu yıl 31. kez "Dünya Milyarderleri" listesini açıkladı. Listede 40 Türk zengini de yer alırken, bu kişilerin toplam servetlerinin ise 20.2 milyar dolar artışla 72,4 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Listeye 40 Türk girdi

Geçen hafta FORBES Türkiye tarafından açıklanan "En Zengin 100 Türk" listesindeki 40 Türk, FORBES’un ABD’de açıkladığı “Dünya Milyarderleri” listesinde de yer aldı.

Türkiye’nin en zengini Murat Ülker

Buna göre, Türkiye'nin en zengini 4,8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker oldu. Ülker, dünya sıralamasında da 422. sırada yer aldı. İlk 500'de yer alan tek Türk olan Ülker'den sonra gelen isim ise 4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak oldu. Ilıcak, dünyada 550. sırada yer aldı.

Listede yer alan diğer zenginler

Şarık Tara, Hüsnü Özyeğin, Osman Kibar, Rahmi Koç, Mustafa Küçük ve Semahat Arsel ise dünyanın en zengin ilk 100 milyarderi arasına girdi.

Diğer Türk zenginler ise 1 milyar dolarlık servete sahip olan isimler Türk milyarder Olgun Zorlu ile birlikte listede 2124. sırada yer aldı.

Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı 1,4 milyar dolarlık servetiyle ilk kez bu yıl dünya milyarderleri arasında yer alarak listede 1650. sırada yer aldı. Kardeşleri Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar dolarla 1756. sırayı paylaştı. Polimeks İnşaat’ın sahibi ERol Tabanca ise 1,3 milyar dolar ile 1756. sırada yer alan isim oldu.

Türk olup, Türkiye’de yatırım yapmayan zenginler

Aslen Türk olmasına rağmen yurt dışındaki yatırımlarıyla zenginler listesine girsen isimler de var. Bu isimlerin en dikkat çekeni ise ABD’de kurduğu yoğurt markası Chobani ile listede yer alan Hamdi Ulukaya oldu Ulukaya'nın serveti 1,8 milyar dolara yükseldi.

Geçen yıl listeye girmeye hak kazanan biyoteknoloji şirketi Samumed’in kurucusu Osman Kibar, 800 milyon dolar daha kazanarak, 2,8 milyar dolarlık bir servete ulaştı. ABD'de kurdukları Sierra Nevada Corporation isimli şirketler NASA'ya kargo taşıyan Eren ve Fatih Özmen çifti, 1,5’er milyar dolarlık servete sahip oldular. Çift ilk kez dünya zenginleri arasına adlarını yazdırdı. İngiltere'de kurduğu şirkeri 2004 yılında ABD'ye taşıyan Comodo şirketinin sahibi Melih Abdulhayoğlu da 1,6 milyar dolarla ilk kez listede yer alan Türklerden biri oldu.

Bill Gates birinciliği kaptırdı

Uzun yıllardır dünyanın en zenginleri listesinde zirveyi tutan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i tahtından eden Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezosi, 112 milyar dolarlık servetiyle yeryüzünün en zengin ismi oldu.

Tam 31 yıldır "Dünya Milyarderleri" listesinde en fazla zirvede yer alan Bill Gates ise 90 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ikinci oldu. Berkshire Hathaway’ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 84 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 3. sırada yer aldı.

İlk 7’de ABD’liler var

Amerikalı olmayan ve ilk onda olan isimler ise şu şekilde: Louis Vuitton’un sahibi olan Fransız Bernard Arnault 72 milyar dolar, Zara’nın sahibi İspanyol Amancio Ortega 71 milyar dolar, bir dönem dünyanın en zengin ismi de olan Meksikalı telekom devi Carlos Slim Helu ise 67,1 milyar dolar....