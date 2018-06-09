İşte Devlet Bahçeli'nin karnesi

MHP'li Büyükataman, düzenlediği karnede Bahçeli'nin tüm derslerine 100 tam puan verdi.

Güncellenme 09 Haziran 2018 15:39

MHP'nin Bursa milletvekili adayı İsmet Büyükataman, 24 Haziran seçimleri kapsamında kampanya yürütmeye devam ediyor. Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin karnesini yayınladı.

Bu karne herkese nasip olmaz

Ders yılı olarak 2018-2023 yıllarını gösteren Büyükataman bahsi geçen karnede, Bahçeli'ye yılsonu notunu tüm dersler için 100 verdi. Karne için, “Büyük Türk Milletinin Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye verdiği karnedir. Bu karne herkese nasip olmaz” ifadelerini kullandı.

Tüm derslerden 100 aldı

Bu karneye göre Bahçeli, ileri düzey vatan sevgisi, zor zamanlarda milli duruş, milli iradeye saygı, terörle ve terörizmle üst düzey mücadele, milletin güvenini kazanma, siyasi öngörü becerileri, ülke gündemi ve politikalarını belirleme, siyasette ilkeli tutum, kriz yönetiminde siyasi sorumluluk alma ile dış güçlerin hesaplarını bozma derslerinden 100 tam not aldı.

Öğretmen: Yüce Türk Milleti

Öğretmen kısmında “Yüce Türk Milleti” yazan karnenin öğretmen görüş kısmına, “Türk milletinin ve ülkemizin zor zamanlarında yazdığın reçetelerle hızır gibi yetişiyorsun. Milletine kasteden düşmanların en büyük korkusu sensin; varlığın dosta güven vermekte, düşmana korku salmakta. Ülkenin geleceğine dair öngörülerin sayesinde ülkemizde gözü olan hainler daima kaybetmekte. Allah seni bu milletin başından eksik etmesin. İnanıyorum ki, bu emeklerin karşılığını sevdalısı olduğun Yüce Türk Milleti 24 Haziran seçimlerinde ödeyecektir” notu yazıldı.

Af çıkarılacak mı?

MHP'li Büyükataman partisinin seçim vaatlerinden bazılarını da şu şekilde sıraladı: “AVM yasası yeniden düzenlenecek, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınacak. Vatandaşlarımız, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacak. Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkartılacak.”