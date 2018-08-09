İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni danışmanları

Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan yardımcılar belli olurken, Cumhurbaşkanlığına da yeni danışmanlar atandı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 09:30

Tarım ve Orman ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılıkları ve Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Orman Bakan Yardımcılığına, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Mustafa Aksu atanırken, Milli Eğitim’e ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran bakan yardımcıları olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığına yeni danışmanlar atandı

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanı danışmanlıklarına Sümeyra Merve Kılınç ve Elif Esen atandı. Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) boş bulunan üyeliğe ise Birol Küle'nin ataması gerçekleştirildi.