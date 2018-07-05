İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı

YSK, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal beyanını da açıkladı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 14:04

YSK 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı. Resmi Gazete'de kesin seçim sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı da yayınlandı.

Üç ayrı bankada parası var

Mal bildirim beyanına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ayrı bankada ve elinde toplam 6 milyon 347 bin lira nakit parası var.

Kısıklı’da bir evi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimine göre, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesi Duma Köyü'nde değeri 10 bin lira olan 2 bin metrekare bir arazi ve Üsküdar Kısıklı'da değeri 4 milyon lira olan bir evi var.

Mehmet Gür’e borcu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirim beyannamesine göre, Mehmet Gür isimli iş adamına da 2 milyon lira borcu gözüküyor.

Bir adet araç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınış değeri 234 bin lira olan Audi A8 marka bir otomobili var.