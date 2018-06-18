İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı oy

GENAR Başkanı Aktaş, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkındaki son anketi açıkladı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 10:09

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Sandık başına gitmeye hazırlanan halk, yapacağı tercihle ülkenin kaderini belirleyecek.

Tüm seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de araştırma şirketleri yaptıkları anketleri paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda açıklanan son anket GENAR'ın araştırması oldu.

GENAR Başkanı İhsan Aktaş; Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın en az yüzde 51 alarak ilk turda seçimleri kazanacağını ifade etti.

Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Aktaş, geçen dönemlerde kritik seçimler atlatıldığını, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 51 küsur bir oy olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığını ve o seçimi kazandığını, referandumun da yüzde 50'nin üzerinde bir bantta bittiğini, referandumun zor bir mesele olduğunu, bir ülkenin 100 yıllık alışkanlığının değiştirildiğini, AK Parti'nin bunu başardığını, Cumhurbaşkanı oyunun düşmeyeceğini, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyun alt barem olduğunu, bu anlamda birinci turda işin biteceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Aktaş, "Bu da normal almış oldukları vekile göre en az 20-30 avantaj demek. Meclis aritmetiği AK Parti'nin tek başına iktidar olacağı bir aritmetik ortaya çıkarır. Bugünkü elimizdeki veriler bunu gösteriyor. HDP barajı geçse bile tek başına alacaktır" dedi.