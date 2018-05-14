İşte cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 40 gün kala oy pusulalarının nasıl olacağı ve adayların pusuladaki sıralamaları belli oldu.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 15:44

24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 40 gün kaldı. YSK adayların pusuladaki yerleri için kura çekimi yaptı.

Sıralama ise şu şekilde belirlendi:

1- Muharrem İnce

2- Meral Akşener

3- Recep Tayyip Erdoğan

4- Selahattin Demirtaş

5- Temel Karamollaoğlu

6- Doğu Perinçek

DMO, YSK için açtığı ihale çerçevesinde toplam 308 milyon 318 bin 160 adet pusula bastırılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bastırılacak pusulada üstte fotoğraf, altta isim olacak.

Oy pusulası nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasının nasıl olacağına dair DMO tarafından bir teknik çizim yayınlandı. Buna göre pusulanın üst kısmında adayların fotoğrafları yer alırken, alt kısımda ise isimleri yer alacak. Bir aday için ayrılan iki çizim arası 5.5 santim, adaylar arası boşluk da 0.75 santim olacak.

YSK'nın kurası ile belli oldu

Pusulanın en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" ibaresi yer alacak. Cumhurbaşkanı seçimine katılacak adayların oy pusulasındaki sıralaması YSK tarafından çekilecek kurayla belirlendi. Fotoğrafların arka fonu beyaz olacak. Arka fonda bayrak, resim, dini sembol yer almayacak.