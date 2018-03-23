İşte CNN Türk ve Kanal D'nin akıbeti!

Aydın Doğan'ın elindeki bütün yayın organlarını Demirören'e satmasının ardından medya kuruluşlarının ve çalışanların akıbeti merak konusu oldu.

Güncellenme 23 Mart 2018 09:48

Türkiye'nin hiç beklemediği bir zamanda Doğan Medya Grubu, Aydın Doğan tarafından Demirören Grubu'na satıldı. Çalışanların dahi bilmediği bu ani karar sonrası yayın grubunda çalışan isimleri endişelendirdi. Peki Doğan Yayın Grubu'nun bundan sonraki akıbeti ne olacak, kimler yayın gruubu ile yollarını ayıracak?

890 milyon dolara satıldı

Sessiz sedasız bir hafta süren görüşmelerin ardından borçların çıkarılması ile birlikte Aydın Doğan elindeki tüm medya kuruluşlarını Demirören ailesine, 890 milyon dolara sattı.

Çalışanlar ne olacak?

Bu satıştan sonra ise herkesin en çok merak ettiği konu ise medya grubundan çalışanların akıbeti oldu. Kanallar ne olacak, bundan sonraki süreçte işten çıkarmalara olacak mı?

CNN Türk ne olacak?

Odatv'nin iddiasına göre, yapılan bu ani satışın ardından Amerikan CNN Türkiye’den çekilme kararı aldı. Bu kapsamda CNN Türk’ün isminin değişip değişmeyeceği ise merak konusu.

İsim hakkı ödeniyor

11 Ekim 1999'da kurulan ABD'li CNN şirketi ve Doğan Holding ortaklığından sonra Türkiye'de CNN Türk adıyla yayın yapmaya başladı. Bu ortaklık kapsamında ise isim hakkı olarak 300 bin dolar ödeniyordu. Bu kapsamda isim hakkının ödenmesine karşın Aydın Doğan, CNN Türk’ü de Demirören’e satarak çekilme kararı aldı.

CNN, Demirören’le görüşecek

Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Sümer’e bilgi veren CNN International Başkan Yardımcısı Jonathan Hawkins, “Kanalın yeni sahipleriyle satış işleminin etkilerini görüşmek üzere uygun zamanda bir araya geleceğiz” dedi.

Kanal D’nin durumu

CNN Türk'ün akıbetinin yanı sıra en çok merak edilenlerden biri de Kanal D oldu. İddiaya göre, yayınladığı dizilerle uzun yıllardır Türkiye’nin en çok izlenen kanalları arasında yer alan Kanal D’de, satışın ardından ana haber hazırlanmayacak. Bir dönem Mehmet Ali Birand’ın simgeleştirdiği Kanal D Ana Haber’i Ahmet Hakan sunuyordu. Fakat Ahmet Hakan’ın sunduğu ana haber programı reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamadı.

Acun formatına geçiliyor

Bu kararla birlikte Kanal D'de Acun Ilıcalı'nın kanalı TV 8 gibi sadece eğlence kanalı olacağı ön görüldü.

Nisan ayında son işlemler yapılacak

Demirören protokol gereği ilk başta 10 milyon dolar kapora verdi. Tüm satış tutarının Nisan ayının ortasında ödeneceği belirtildi.