İşte CHP'deki çatışmanın asıl nedeni

CHP Genel Merkezi ile Muharrem İnce arasındaki çatışmanın nedeninin aslında Genel Başkanlık olmadığı ortaya çıktı. Peki sebebi ne?

Güncellenme 21 Temmuz 2018 12:02

CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için imza toplamaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Parti içinde yaşanan kavganın asıl nedenini Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kadıköy için Türkiye’yi kaybetmek" başlıklı yazısında anlattı.

CHP'li bir grup ile konuştuğunu belirten Zeyrek, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki asıl nedenini yazdı.

İnce, belediye başkan adaylarını belirlemek mi istiyor?

CHP'lilere, İnce neden olağan kurultayı beklemediğini, o zamana kadar Anadolu’yu dolaşacağını, teşkilatları canlandırabileceğini, delegelerle yüz yüze görüşeceğini, olağan kurultayı rahat bir şekilde kazanacağını şekilden sorular yönelttiğini belirten Zeyrek, bu soruları sorana kadar her kafadan bir ses çıktığını ama bu soruyla birlikte koro gibi hepsinin aynı yanıtı verdiğini, İnce'nin belediye başkan adaylarını kendisinin belirlemek istediğini söylediklerini iddia etti.

İnce ve Genel Merkez çatışmasının nedeni bu mu?

Kendisi açısından tartışmanın bittiğini belirten Zeyrek, "Taşrada bir yerde, CHP tabanı basın toplantılarında havada uçuşan rakamların, Genel Merkez ile İnce arasındaki atışmaların arkasındaki gerçeği çözmüştü. Bütün mesele yerel seçimlerde Çankaya gibi, Kadıköy gibi, İzmir gibi, alınması “garanti” illerde ve büyük ilçelerde seçime kendi belirledikleri isimlerle gitmekti" ifadelerini kullandı.

Yeni bir yöntem

Zeyrek, kimsenin iktidarın yerel yönetimlerden geçtiği gerçeğini umursamadığını, yerel seçimler öncesinde kafa kafaya verip, güçlerini ve yeteneklerini birleştirip iktidara yürümeyi ihtimal olarak görmediğini, varsa yoksa garanti il ve ilçeler olduğunu yazdı.

Zeyrek yazısına şöyle devam etti:

Size iddialı gelebilir ama gözlemlerimden yola çıkarak şunu çok net yazabilirim: CHP, seçimler öncesindeki 8 ayı, bu şekilde parti içi çekişmeyle geçirirse, o garanti yerler de gidecek. İzmir’de, İstanbul’un bazı ilçelerinde, Mersin’de, Adana’da, Antalya’da çok büyük hayal kırıkları yaşayacaklar.