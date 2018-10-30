İşte çağın hastalığı hipertansiyonun nedenleri

Çağımızın en sık rastlanan hastalıklarından biri olan hipertansiyon, günümüzde artık çocuklarda bile görülebiliyor. Peki buna neden olan etkenler nedir?

Güncellenme 30 Ekim 2018 15:44

Ülkemizden üç kişiden birinde görülen hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi ve böbrek yetersizliği gibi pek ciddi sağlık sorununa neden oluyor hatta ölüme bile yol açabiliyor.

Peki hipertansiyona neden olan etkenler nelerdir?

Aşırı tuz tüketimi

Ortalama günlük tüketilmesi gereken tuz miktarı 6 gram iken ülkemizde bu rakam 18 ile 20 grama yükseliyor. Her 1 gramlık artış kan basıncında da yükselme meydana getirir.

Hatalı diyetler

Yanlış yapılan diyetler hipertansiyonun oluşmasına neden olur. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum bakımından zayıf beslenmek ilerleyen süreçte damar sertliğinde buna bağlı olarak da hipertansiyona neden oluyor.

Hareketsizlik

Hareket edilmediğinde kan basıncının yükseldiğine dair bilimsel çalışmalar mevcut. Hareketsiz yaşam tarzı hipertansiyona yakalanma riskini artırmaktadır. Tansiyonu düşürmek için spor salonuna gitmeye gerek yok günlük 30 dakikalık yürüyüşle de hareket alanı genişlemiş olur.

Çay ve kahve tüketimi

Çay ve kahve tüketimi fazla olduğunda uyarıcı madde olması nedeniyle tansiyon yükselmesine neden olur. Günde içilen çay miktarı 3 bardağı geçmemeli ve açık olarak tercih edilmelidir. Aynı şekilde kahve olarak da 1 fincan olarak tüketilmelidir.