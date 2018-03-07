İşte bir döneme damga vuran iki ajanın son durumu!

Bir döneme damga vuran eski Rus ajanı Sergey Skripal zehirlendi. Aynı dönemin olaylı isimlerinden olan Kızıl Ajan ise tatil kareleri paylaşıyor.

Güncellenme 07 Mart 2018 17:36

Bir döneme damga vuran Rus ajanlarından biri hayat mücadelesi verirken bir diğeri ise hayatın tadını çıkarıyor. Rus ajanı Sergey Skripal İngiltere'de yaşıyor ve Moskova tarafından ihanetle suçlanmıştı. Bilinmeyen bir maddeden zehirlenen ajan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kızın ajan olarak bilinen bir diğer Rus ajanı Anna Chapman ise sosyal medya hesabından Tayland’da yaptığı tatilin fotoğraflarını yayınladı. Bu iki Rus ajanının ortak noktası ise aynı dönemde çok konuşulan isimler olması.

Rusya'ya ihanetle yargılandı

Rusya tarafından ihanetle suçlanan ajan Sergey Skripal, geçtiğimi hafta sonu zehirlendi. Bir AVM'de baygın şekilde bulunan ajan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Eski ajanın sağlık durumunun iyi olduğu ama yanındaki 33 yaşındaki kadının sağlık durumunun kritik olduğu açıklandı.

İngilizlere Rus istihbaratçıların isimlerini verdi

Rusya Askeri İstihbarat Servisi GRU'da albay olan Sergey Skripal, 2004 yılında Rusya'nın güvenlik servisi FSB tarafından tutuklanmıştı. Eski ajanın onlarca Rus gizli ajanının kimliklerini para karşılığında İngiliz istihbaratına sattığı ortaya çıkmıştı. 2006'da gizli yargılanan ajan, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD ile 10 Rus ajan karşılığında takas edildi

Dönemin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in 2010'da affettiği eski ajan Sergey Skripal, ABD'de tutulan 10 Rus ajanla takas edildi.

O kişilerden biri Kızıl Ajan'dı

Avusturya Havalimanı’nda gerçekleşen ve Soğuk savaş dönemini aratmayan 'Casus Takası’nda Rusya'nın Skripal karşılığında aldığı 10 kişi arasında Anna Chapman da vardı.

Kızıl Ajan zengin oldu

Eski ajan Skripal, İngiltere'de sakin bir hayat yaşarken Kızıl Ajan olarak bilinen Anna Chapman, kurduğu kozmetik markası ve yaptığı televizyon şovlarıyla adından sıkça söz ettirip milyoner oldu.

Dünya Skripal'in zehirlenmesini konuşurken, 36 yaşındaki Kızıl Ajan, Tayland'ın Phukat adasındaki tatilinden paylaştığı gönderilerle gündem oldu.