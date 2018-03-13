İşte bilinmeyen faydalarıyla o yağ!

Faydaları saymakla bitmeyen çörek otunu nasıl tüketmek gerekir? En sağlıklı ve uygun kullanım şekli nedir?

Güncellenme 13 Mart 2018 18:04

Çörek otu yağı, vücut için faydalı olan kalsiyum, çinko, demir, A, B, C, E vitaminlerinin yanı sıra demir ve bitkisel protein, karbonhidrat ve yağ ile birlikte bir çok vitamin ve minerali barındırmaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan çörek otunu toz halinde de kullanabilirsiniz Aynı zamanda satın aldığını çörek otunu havana 3 tatlı kaşığı kadar ekleyip döverek yağını çıkarıp tüketebilirsiniz.

Fazla kaçan öğünlerin ertesi günü sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı tüketirseniz bakın neler oluyor:

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olmakla kalmaz bununla birlikte iştahınızı kontrol etmeye yardımcı olur

Kolay ve hızlı sindirim sağlar

Gece boyu düşen enerjinizin yükselmesine ve dengelenmesine büyük yardımcıdır

Mide hassasiyeti olan kişilerde bulantı ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Ancak reflü rahatsızlığı olan kimselerin dikkatli olması gerekmektedir.

Karaciğerde bir yorgunluk varsa toparlanmasına yardımcı olur.

Yapılan klinik çalışmalar sonucunda uzun vadeli kullanımlarda zayıflamaya yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Düzenli kullanılmasıyla birlikte vücutta hücrelerin insülini tanıması yani insülin hassasiyetinin oluşmasına yardımcı olur böylece kişi çabuk açıklık hissi yaşamaz. Karbonhidrat alımı çok fazla olmaz kilo kontrolünün de sağlanması gecikmemiş olur.

Boğazda yakma ve acılık hissi yok

Soğuk sıkım tercih edilen çörek otu yağı vücudun maksimum derecede faydalanmasına yardımcı olur. Soğuk sıkım yoluyla elde edilen çörek otu yağı kimyasal bir etken ve ısıl işleme maruz kalmadan elde edilmiştir. Bu nedenle içeriğine bulunan vitamin ve mineraller bozulmadan tam anlamıyla fayda sağlar ve besin değerlerini koruyarak tüketmiş olursunuz. Yüksek derecede antioksidan etkiye sahip çörek otundan yağ haliyle de maksimum seviyede kullanırsınız. Aynı zamanda soğuk sıkım elde edilen çörek otu yağlarında boğazları yakma ve ağızda acılık hissi bırakmaz. Soğuk sıkım olarak tercih edeceğiniz bu şifa kaynağını aktarlardan, eczanelerden ve güvenilir markalardan temin edebilirsiniz.