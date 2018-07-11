İşte beyni öldüren gıdalar!

Gün içerisinde tüketilen besinler sadece vücut sağlığınızı değil aynı zaman beyin sağlığınız üzerinde de ciddi etkiye sahiptirler.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 16:11

Tüketilen besinler vücut içerisinde çeşitli etkiler meydana getiriyor. Kilo alıp vermenin yanı sıra vücut gelişimi ve sağlığı açısından da besinler çok büyük bir yere sahiptir. Peki tükettiğiniz besinlerin beyni öldürdüğünü biliyor muydunuz?

Şeker ve ürünleri

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik sorunlara neden olmakla birlikte hafızayı da zayıflatıyor. Tüm bunlara bağlı olarak da öğrenmede de zayıflıklar ortaya koyabilmektedirler.

Alkol

Alkol genel anlamda karaciğeri iflasın eşiğine getirdiği bilinse de tüm bunların yanı sıra beyne de ciddi zararları bulunmakta ve beyni bitirip tüketmektedir. Alkol kişinin sağlıklı düşünmesini engelleyip düşünme yeteneğini zayıflatır. Kısa sürede alkolü bırakan kişilerde etkileri belli oranda düzelmektedir. Uzun süreli alkol kullanımı ciddi tahribatlara neden olmaktadır.

Fast Food

Yapılan araştırmalar fast food ürünlerinin beynin kimyasını bozduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda kişilerde anksiyete ve depresyon gibi sonuçların meydana gelmesine neden olmaktadır.

Kızartmalar

İşlenmiş gıdalar katkı maddesi ve koruyucu içermesi bakımından hem yetişkinlerde hem de çocuklarda ciddi beyin hasarlarına neden olmaktadır. İşlenmiş gıdaların yanı sıra kızartmalar da kişilerde aynı etkiyi göstermekte.