İşte bedelli askerlik bekleyen futbolcular

Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik değerlendirmesinden sonra çok sayıda futbolcunun da bedelli askerlik beklediği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Nisan 2018 11:33

Dün akşam bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili değerlendirme de yapmıştı. Katıldığı canlı yayında bedelli bekleyen gençlere müjdeli haberi veren Yıldırım, bu konuya sıcak baktıklarını ve su istimal olmaması için bazı çalışmalar yürüttüklerini söylemişti.

Erdoğan ne demişti?

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik için ''Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam'' dediği ifade edilmişti.

Bu gelişmelerden sonra herkes gibi futbolcuların da bedelli askerlik beklediği ortaya çıktı. A Spor bu isimleri tek tek açıkladı.

Hangi futbolcular bedelli bekliyor?

Bedelli askerlik bekleyen isimler şöyle: İrfan Can Kahveci, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Şener, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Necip Uysal, Caner Erkin, Onur Kıvrak, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Mert Günoki.

Bedelli askerlikten yaralanacak kişiler kimler?

Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde yaşayan, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.