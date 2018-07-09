İşte bakan olacak o isimler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine için sürpriz isimler açıklayacağı iddia edildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 09:45

Son günlerin en fazla konuşulan kulisi yeni kabine... Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakan olarak kimleri düşünüyor? İddiaya göre kabinede çok sürpriz isimler olacak.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Sürpriz bir kabine geliyor' başlıklı yazısında yeni kabineye ilişkin gelişmeleri ve kulisleri kaleme aldı.

Selvi, Bakanlar Kurulu listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cebinde olduğunu, 'Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olduklarını, beş bakandan en az dördünün yeni kabinede yer alacağını yazdı.

Milletvekili olan mevcut bakanlardan dördünün istifa ettirilerek bakanlar kurulunda görev alacağının söylendiğini aktaran Selvi, 'Dört bakanı isim isim saymak mümkün ama bunları belirleme iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’da' ifadelerini kullandı.

Sürpriz bir kabine açıklanacağını iddia eden Selvi, "Erdoğan, 16 yıl sonra bir kez daha Türkiye’yi şaşırtacak bir Bakanlar Kurulu oluşturacak" dedi.