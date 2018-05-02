İşte ayrılığın perde arkası!

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz ve güzel oyuncu Aslı Enver ayrılıklarının nedenine ilişkin iddialar devam ediyor.

Güncellenme 02 Mayıs 2018 15:57

Ünlü çiftin ayrılıklarının sanılanın aksine çok sessiz sedasız bitmediği iddia ediliyor.

Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin birliktelikleri Kardeşim Benim film setinde tanışmalarının ardından başlamıştı. O süreçte adı sürekli Hadise ile yan yana gelen Murat Boz sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Aslı Enver ile olan birlikteliğini ilan etmişti. 2,5 yıllık süren ilişkinin ardından kötü haber geldi ve çiftler yollarını ayırdı.

Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılıklarına dair iddialar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Beraber Levent’te oturan çift, oturdukları evde tartışmaya başlamışlar ve eline geçeni sağa solan fırlayan Aslı Enver’in o gün evi terk ettiği iddia ediliyor.

2,5 yıllık ilişkilerini yaklaşık 2 hafta önce sonlandıran çift, sessizliklerini korumaya devam ediyorlar ancak konuya ilişkin iddialar magazin gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Aslı Enver evi terk etti

Son olarak gündeme gelen iddiaya göre, Çift beraber oturdukları evde yaşadıkları büyük bir kavga sonucundan yollarını ayırdıkları söyleniyor. Kavga sırasında Aslı Enver’in eline geçen her şeyi fırlatmaya başlaması sonucunda Murat Boz’un kendini odaya kilitlediği söyleniyor. Siniri geçen Aslı Enver, o an eşyalarını toplayıp evden taşınmak istemiş ancak site yönetimi Pazar günü böyle bir şeye izin verilmediğini ileri sürmüş. Bunun üzerine evi terk eden Aslı Enver bir arkadaşının yanına gitmiş ve ertesi eşyalarını evden aldırmış