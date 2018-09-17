İşte AK Parti'nin Ankara için düşündüğü bomba isim

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara için Mehmet Özhaseki'yi konuştuğu iddia edildi.

Güncellenme 17 Eylül 2018 10:42

Yerel seçimler yaklaştıkça kulisler de hızlanmaya başladı. Adaylar hakkında tartışmalar devam ederken Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili AK Parti kulislerine dayandırdığı bir yazı kaleme aldı.

Sarıkaya, “İzmir için ise 4 isimle konuşulduğu belirtilip, hepsinin 'İş dünyasından geliyor' olduklarına vurgu yapılıyor" dedi.

Herkes yerel seçimleri konuşuyor

“İsim, şehir…” başlıklı bir yazı kaleme alan Sarıkaya, Yargıtay Üyesi İsmail Ulukul'un kızı Elif ile Enes Selçuk'un düğün törenine katılan bakan, yargı, siyaset, bürokrat, iş adamlarının en çok konuştuğu konulardan birinin yerel seçimler olduğunu aktardı.

“Ankara'yı ancak Özhaseki ile alırız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki için "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki hizmetlerine dikkat çekilerek, 'Eğer Ankara'yı alacaksak ancak Özhaseki ile alırız' cümlesi tekrarlanıyor" ifadesini kullanan Sarıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adı en çok geçen ismin ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi.

İstanbul için Soylu mu düşünülüyor?

Soylu için "Gaziosmanpaşa ilçe ve İstanbul il başkanlığında bulunmuş; her sokağını bilen kişi. İstanbul'u ondan başkasıyla zor alırız" dendiğini belirten Sarıkaya, şöyle devam etti:

“Menderes Türel ile devam”

"İzmir için ise 4 isimle konuşulduğu belirtilip, hepsinin 'İş dünyasından geliyor' olduklarına vurgu yapılıyor. Antalya için en çok 'Menderes Türel ile devam' cümlesinde uzlaşılıyor."