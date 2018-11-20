İşte AK Parti'nin adaylarının açıklanacağı tarih!
Başkan Erdoğan, Cumartesi günü adayların bir kısmının açıklanabileceğini yazdı.
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi. Partilerin adayları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Tüm hızıyla hazırlık yapan partiler, adayların belirlenebilmesi adına temayül yoklamaları yapıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’de yürütülen çalışmalara ilişkin detayları, partisinin grup toplantısı çıkışında açıkladı.
Yerel seçimlere ilişkin yürüttükleri çalışmaların detaylarını anlatan Başkan Erdoğan, "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir" dedi.