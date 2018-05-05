İşte AK Parti'nin aday adaylığı sürecinde kasasına giren ücret

Aday adaylığı için en fazla başvuruda bulunulan AK Parti'nin kasasına bu süreçte 41 milyon 880 bin TL girdi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 11:38

Geçen yıl Mayıs ayında AK Parti'nin Genel Başkanlığı'na geri dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partide bazı yeniliklere ve değişime gidildi. Bu değişimin milletvekili seçimlerine de yansıması bekleniyor. AK Parti kulislerinde, 316 milletvekilinden en az yarısının liste dışı kalabileceği belirtildi.

Erdoğan, vekil listesi üzerinde bizzat çalışıyor

Bu kapsamda, 24 Haziran seçimleri için AK Parti'den 7 bin 329 aday adayı başvuruda bulundu. AK Partili yetkililer milletvekili listesi için titiz bir çalışma yürütecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan ve Güney Kore gezisi sırasında da milletvekili listeleri üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, özellikle mevcut milletvekilleri ile ilgili değerlendirmelere ağırlık verdiği öğrenildi.

41 milyon 880 bin TL kasaya girdi

AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı isimleri de milletvekilliği için partiye davet edeceğini, yeni sistemde daha fazla kadın ve genç isimleri görmek istediğini belirtti. Bu süreçte milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti olarak AK Parti'nin kasasına giren para ise 41 milyon 880 bin lira olduğu öğrenildi.

150 vekil liste dışı kalacak

AK Parti kulislerinde, seçimlerde 150 milletvekilinin liste dışı kalacağı ve bunun bir önceki seçimlere dayandırıldığı belirtildi. AK Parti, 2002'de Meclis'te 365 milletvekili ile temsil edilmiş, sonrasında yaşanan istifalarla AK Parti'nin 2007 seçimlerine giderken milletvekili sayısı 351'e düşmüştü. AK Parti'de 2007 seçimlerinde 168 milletvekili liste dışı kalmıştı. 2007 seçimlerinde 341 milletvekilliği kazanan AK Parti, 2011 seçimlerinde bu milletvekillerinden 167'sine yer vermemişti.