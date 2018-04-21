İşte AK Parti'nin a'dan z'ye seçim mesaisi!

AK Parti,ak 24 Haziran seçimleri için iki koldan sahaya inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tüm illeri tek tek gezecek.

Güncellenme 21 Nisan 2018 10:17

Türkiye'nin yeni bir döneme gireceği 24 Haziran 2018 seçimleri için AK Parti kolları sıvadı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü yol haritasını açıklayacağı belirtildi. Seçim sloganı ile kullanılacak müzikler kısa süre içinde belli olacak. Ramazan ayına denk gelen seçimler için sahura kadar sahalarda olunacak.

TBMM tatil olunca AK Parti sahalara inecek

Bu kez 13. seçimine girecek olan AK Parti'nin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Parti kısa sıra içinde seçim sloganını ve müzikleri duyuracak. TBMM'nin seçim tatiline girmesi ile birlikte AK Parti de hazırlıklarını bitirmiş olarak meydanlara inecek.

MHP, AK Parti ile eş güdümlü çalışacak

AK Parti'de resmi seçim kampanyası için başlangıç tarihi olarak Mayıs'ın ortası planlandı. Cumhur ittifakı'nın diğer ortağı MHP ise AK Parti ile yaşanabilecek söylem zıtlığına karşı 'sıkı bir eş güdüm' gerçekleştirecek. Fakat MHP kampanyalarını kendi yöntemleri ile yürütecek.

Hem Erdoğan hem de Yıldırım sahalarda olacak

AK Parti seçim için iki koldan sahaya inecek. Miting için gidilecek iller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım arasında paylaşılacak. Bu sayede ise AK Parti'nin ziyaret etmediği il kalmayacak. Gidilecek yerlerde görev alacak bakanlar ve diğer parti görevlileri de ayrı olarak programlanacak. Miting programına son şekli MYK'nın yapılacak ilk toplantısında karar verilecek.

Vekiller, il başkanları ile birlikte çalışacak

Milletvekili adayları ise her seçim döneminde AK Parti il başkanlıkları bünyesinde oluşturulan ve büyük bir başarı ile çalışan seçim koordinasyon merkezleri ile koordineli çalışacak.

Ulaşımda kolaylık sağlanacak

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım için faklı programlar hazırlanacak. Bu illerdeki büyük mitinglerin yanı sıra ilçelerde de küçük çaplı mitingler yapılacak. Mitinglere rahat ulaşım imkanı da sağlanacak.

Yeni sistemin öneminden bahsedilecek

Seçim müziklerinin de büyük oranda belli olmasından sonra AK Parti, slogan ve seçim filmiyle ilgili de son noktayı koymaya hazırlanıyor. Sloganda Türkiye'nin yeni bir sisteme geçişi ve milli birlik ruhu işlenecek. Ayrıca iç ve dış tehditlerden de bahsedilecek.

AK Parti'nin vaatlerinin yanı sıra yeni sistemin Türkiye'ye getireceği yararlarda meydanlarda anlatılacak.

Sosyal medyaya büyük yatırım

Seçim kampanyası süresince sosyal medyayı da ağırlıklı olarak kullanacak olan AK Parti, internete büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları en geç bir saate mahalle başkanlarına iletilecek. Bu ise oluşturulacak bir dijital platform ile gerçekleştirilecek.

AK Parti 24 saat sahalarda olacak

Seçim kampanyalarının Ramazan'a denk gelmesi nedeni ile programlar sahura göre ayarlanacak. AK Parti bu kapsamda 24 saat boyunca sahalarda olacak.