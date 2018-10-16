İşte AK Parti ve MHP'nin yerel seçim ittifakı formülü

24 Haziran seçimlerinde ittifak yapan AK Parti ve MHP arasında yerel seçimde yapılacak ittifakın formülü de bulundu.

Güncellenme 16 Ekim 2018 11:52

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler hakkında görüşmeleri başlatan AK Parti ve MHP arasında formül bulundu.

Bugün bir araya gelecekler

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek. İki liderin de gündeminde yerel seçimlerde nasıl ittifak yapılabileceği konusu var.

Aday çıkarmamak doğru bir yöntem değil

AK Partili kaynaklar, iki parti arasında genel seçimlerde yapılan ittifakın yerel seçimlerde teknik açıdan mümkün olmadığını, belli yerlerden aday çıkarmamanın hem MHP açısında hem de AK Parti açısından olumlu bir yöntem olmayacağının altını çiziyor.

"Her yerde aday çıkaracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Her yerde aday çıkaracağız. Çok iyi adaylar çıkararak, seçimlere gireceğiz" mesajını vermişti.

Belediye başkan yardımcılığı formülü

AK Parti kurmayları, MHP’nin bazı yerlerde aday çıkarmaması durumunda, belediye başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyelikleri konusunda bir iş birliğine gidileceğinin altını çiziyor.

Yasal alt yapı yok

Türkiye gazetesine konuşan AK Partili kaynaklar ise, "Bu seçimlerde yapılacak bir ittifakın yasal altyapısı olmaması büyük zorluk çıkarıyor. Tek seçenek, aday çıkarmamak görünüyor. Ama bunu kabul etmemiz mümkün değil. Cumhurbaşkanı da sık sık vurguluyor: Aday çıkarmamak tabanı küstürür, kızdırır. Daha kötü sonuçlara neden olur. Bunu göze alamayız. Ama MHP'nin aday çıkarmayacağı yerlerde elbette belediye meclis üyeliklerinde ona göre bir dağılım yapılır" görüşünü dile getirdi.