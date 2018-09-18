İşte Adnan Oktar'ın gerçek yüzü! Dayak, sapkınlık ve istismar...

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra serbest kalan Ayça Pars'ın anlattıkları kan donduran cinsten.

Güncellenme 18 Eylül 2018 16:06

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda, tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve tahliye edilen Ayça Pars örgütün karanlık yüzünü anlatamaya devam ediyor.

Yayın arası dayak

Adnan Oktar’ın kadınlara yönelik insanlık dışı tavırlarını anlatan Pars, 30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak attığını, bu dayağın sadece tokat değil, yerlerde sürükleme, saçlarını kazıtma şekillerinde olduğunu, kadınlardan birinin ona aşıkmış gibi yapmaması durumunda yayında 'Biz 5 dakika ara verelim' der, yayına ara verdirip o kişiye işkence yaptığını iddia etti.

“Küçük düşürecek her şeyi yapardı”

Örgütte “bacılar” gurubu olarak bilinen kadınların en yetkilisi olan Pars, “30 kişilik gruptan kimi gözüne kestirirse ona dayak atardı. Dayak derken sadece tokat değil. Yerde sürüklerdi, saçlarını kazırdı. Bir bayanı küçük düşürecek her şeyi yapardı. Bu şiddete yüzlerce kez şahit oldum” dedi.

Din görüntüsü altında sapkınlık

Din görüntüsü altında birçok sapkınlık yapıldığını belirten Pars, örgütte sadece göstermelik bir dini yapı olduğunu, içerde olanların daha farklı olduğunu, hücre sistemi olduğunu, birinin yaptığını diğerlerinin bilmediğini, başta her zaman Oktar’ın olduğunu, onun direktiflerinin emir hükmünde olduğunu söyledi.

Kendisine aşıkmış gibi bakmayana ceza

Oktar’ın bayanların kendisine aşıkmış gibi bakmalarını istediğini belirten Pars, onu ne kadar sevdiklerini, ona yönelik güzel sözler söylemelerini istediğini, bayanlardan biri eğer ona aşıkmış gibi bakmazsa, yayında "Biz 5 dakika ara verelim" der, yayına ara verdirip ona işkence yapıldığını, kameraların kapatılıp yediği yemeğin kafasından aşağı döküldüğünü, saçlarını makasla kestiğini, hatta eliyle yolduğunu, üstüne bir de hakaretler ettiğini ifade etti.

Nabız kontrolü

Pars, Adnan Oktar’ın kızları yanına çağırıp, parmağıyla nabzına baktığını, korkudan nabzı yükselenler için 'Bak beni nasıl seviyor. Dokununca nabzı yükseldi' dediğini söyledi.

Mehdi saplantısı varmış

Ağlamaktan gözleri şişen kızlara, 'Bana aşkla bakıyor. Bakınca gözleri doluyor' dediğini aktaran Pars, ciddi bir mehdi saplantısı olduğunu, şehvet ve lüks düşkünü hatta paranoyak olduğunu, herkesi satabilecek kadar güvenilmez biri olduğunu belirtti.

Reşit olmayan kızlar da varmış

Öte yandan Pars, “Örgüte 15-16 yaşında kızlar da geldi. Stüdyoya gelen küçük kızları yayında göstermezdik” dedi.