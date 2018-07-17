İşte Adnan Oktar ve Gülen'in ortak yönleri!

FETÖ elebaşı Gülen ve geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Adnan Oktar arasındaki benzerlikler dikkatlerden kaçmadı.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 09:48

Geçtiğimiz hafta Adnan Oktar ve ona yakın isimlere yapılan operasyon sonucu örgütün bilinmeyenleri deşifre oldu. Bu kapsamda cemaat ve dernek olarak faaliyet yürüten Oktar grubunun FETÖ ile gösterdiği benzerlik dikkat çekti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Adnan Oktar arasındaki benzerlik gösteren 6 benzerlik:

1 - Takma isimle kitap yazdılar: 1970'ten bu yana faaliyet gösteren Gülen, “Abdul Fettah Şahin, Saffet Senih, Şemsettin Nuri” gibi takma isimler kullandı. Adnan Oktar ise, Yahudilik, Masonluk, Darwinizm, yaratılış kitaplarıyla uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti ve çoğu kez Harun Yahya adı ile kitaplarını çıkardı.

2 - Diğer dinlerle diyalog: FETÖ elebaşı Gülen, 2000'li yıllardan bu yana Vatikan'la yapılan görüşmeler ve sempozyumlarla dinler arası diyalogu savunuyor. Oktar da birçok sohbetinde, “Museviler bizim kardeşimizdir Hristiyan dindarlar bizim canımız, ciğerimiz kardeşlerimizdir. Benim diyalog dediğim budur” demişti.

3 - Taraftarları onların Mehdi olduğunu düşünüyor: Gülen, "Dünya zulümle dolduğunda mesih gelir" demişti. Örgütü de FETÖ elebaşı için "beklenen salih zat" diyordu. Şu an gözaltında olan Oktar ise, Mehdiyi tanımlarken kendisini anlatıyordu ve “Mehdi özellikleri bana çok benzediği için için böyle bir çıkarımda bulunuyorlar” diye konuşmuştu.

4 - Yahudilere karşı bakışları: Gülen'in daha önce, “Daha önce Kuran ayetlerini yanlış anlamışım sonradan Yahudilere dair bakışım değişti” dediği biliniyor. Oktar da, “Biz Mehdi talebesiyiz, Mehdiyet yani Tevrat'ta bildirilen Moşiyah'ın, hadislerde bildirilen Mehdi'nin talebesiyiz" sözleri ile benzer açıklamalarda bulunmuştu.

5 - İsrail ile çatışmadılar: İsrail'in kanlı Mavi Marmara baskınını değerlendiren Gülen, “İsrail'in onayı olmadan hareket etmek, otoriteye başkaldırıdır” ifadelerini kullanmıştı. Adnan Oktar da, ”kedim” diye seslendiği Aylin Kocaman İsrail haber sitelerinden Jerusalem Online sitesine röportaj vermiş, üyeleri Tel Aviv'in yolunu tutmuştu.

6 - ABD ile iyi ilişkiler kurdular: Gülen, 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. Adnan Oktar ise, 7 Ağustos 2011 tarihinde ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitildiği en büyük üslerden biri olan Lackland'a temsilcisini gönderdi, Darwinizm'i anlattırdı. ABD Hava Kuvvetleri Adnan Oktar'a iletilmek üzere konuşmacıya bir madalya verdi.