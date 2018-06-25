İşte adım adım yeni sisteme geçiş süreci!

Türkiye resmen yeni sisteme geçiş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na tam yetki verdi. Peki bu süreç nasıl işleyecek?

Güncellenme 25 Haziran 2018 09:54

Türkiye 24 Haziran 2018 itibarıyla parlamenter sisteme resmen veda etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı da Recep Tayyip Erdoğan oldu. Seçimlerin ikinci tura kalacağını söyleyen araştırma şirketlerini bir kez daha yanıltan Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı. Cumhur ittifakı da bu seçimde yüzde 53 oy ve toplamda 340 milletvekili ile birinci sırada bitirdi.

İnce ile arasında 22 puan fark var

Yeni sisteme geçişte Türk halkı verdiği oylarla işi birinci turda bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyların yüzde 52.44'ünü alarak tekrar Cumhurbaşkanı seçildi. Öte yandan Erdoğan'ın kendisine en yakın isim olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile arasındaki fark yüzde 22 oldu.

Resmen yeni sisteme geçildi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla Türkiye, 1923'ten beri uygulanan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sistemine resmen geçmiş oldu.

Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak

Yeni sistemde yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olurken, Bakanlar Kurulu'nu da Cumhurbaşkanı belirleyecek. 600 milletvekiliyle temsil edilen Meclis yasama görevine devam edecek.

Bakanlık sayısı 16’ya düşecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşecek. Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek. "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla hizmet verecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adı altında toplanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da "Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında bir araya getirilecek. Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek, "Dışişleri Bakanlığı" çatısı altında toplanacak.

Dokuz kurul oluşturulacak

Yeni sistemde; Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla 9 kurul oluşturulacak.

Bahçeli, başkan yardımcısı olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakında yer alan Devlet Bahçeli, başkan yardımcısı olabilir. Her şey önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



