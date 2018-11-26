İşte Acun'un Şeyma'ya ödeyeceği nafaka!

Acun Ilıcalı'nın boşanma sonrası Şeyma Subaşı'na ne kadar nafaka ödeyeceği belli oldu.

Güncellenme 26 Kasım 2018 16:27

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 14 aylık evliliklerini, Silivri Adliyesi'ne giderek 8 dakikada sonlandırdı.

Acun açıklama yaptı

Ayrılık sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, haklarında çıkan iddiaların asılsız olduğunu, boşandıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Nafaka merak konusu oldu

Yılın magazin bombası sonrası ise bu boşanmadan Şeyma Subaşı’nın ne kadar nafaka ödeyeceği merak konusu oldu.

125 bin TL nafaka ödeyecek

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek, çocukları Melisa’nın masraflarını da karşılayacak ve Şeyma Subaşı'nın yıllık 4 seyahat masrafını da üstlenecek.

Bebek’teki kafenin ortaklığına devam edilecek

Öte yandan Subaşı, Bebek'te geçen aylarda büyük bir organizasyonla açılan kafenin de ortaklığına devam edecek.