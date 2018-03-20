İşte A Milli Takım'ın yeni formaları!

A Milli Takım'ın yeni formaları, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.

Güncellenme 20 Mart 2018 14:59

A Milli Takım yeni formalarını tanıttı. Nike'ın tasarladığı performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çekildiği yeni formalar, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.

Yaka arkasında ay-yıldız detayı

Artık geleneksen olan kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alıyor. Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.

Milli Takım ruhunu zirveye çıkartıyor

Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırırken, Milli Takım ruhunu da zirveye çıkartıyor.

Türk Milli Takımı'nın geçmişinden izler taşıyor

Türk futbolunun 95 yıllık geçmişinden izler de taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.

Forma numaraları göğüs kısmına indirildi

Forma numaraları formanın sağ göğüs kısmına indirilerek, formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan yaratıldı. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geribildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici Vapor Knit teknolojisi malzeme kullanıldı.

Vapor Knit teknolojisiyle özel tasarlandı

İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici Vapor Knit teknolojisiyle özel tasarlandı.