İstanbul'un göbeğinde avukatı vurdular!

Etiler'de sabah saatlerinde evinden çıkan Çağrı Göktaş isimli avukat, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

Güncellenme 26 Şubat 2018 12:29

İstanbul'un Etiler semtinde bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarak uzaklaşırken bacağından vurulan avukat ise hastaneye kaldırıldı.

Evinden çıkar çıkmaz vuruldu

Olay Beşiktaş ilçesinin Etiler semtinde meydana geldi. Avukat Çağrı Göktaş, Toprakkale sokakta bulunan evinden sabah 08.30'da çıktı. Tam bu sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli kaçtı

Silah sesleri duyan çevredeki bir iş yerinin çalışanı Veli Demir, apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmanda bulunan doktor bir kravatla yaralı bacağa müdahale etti. Yaralanan Çağrı Göktaş ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinden inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıyı kurtaran doktor konuştu

Olayın hemen ardından yaralı avukatın imdadına yetişen doktor Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. 'Vuruldum vuruldum ' diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş" dedi.