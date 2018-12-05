İstanbul'un en değerli arazisi rekor fiyata satıldı

İBB, Ünalan'da metro ve metrobüs hattının birleştiği bölgedeki araziyi rekor fiyata İGDAŞ'a sattı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 15:00

İBB, Üsküdar’da bulunan İstanbul’un en değerli arazisi olduğu belirtilen Ünalan’daki araziyi ihaleye çıkardı. Arsayı İGDAŞ aldı.

550 milyon TL’ye satıldı

Kapalı zarf usulü ile yapılan ihalede, İGDAŞ, 386 milyon TL’lik bir teklif verdi. Daha sonra pazarlık yapıldı. Pazarlık sonunda 550 milyon TL ile arsanın sahibi İGDAŞ oldu.

Arazi kaç dönüm?

Toplam yüzölçümü 29.664,86 metrekare olan arsa; kısmen ticaret konut alanı, kısmen özel ortaokul alanı, kısmen sağlık tesis alanı, kısmen meydan alanı, kısmen park alanı, kısmen de imar yolu alanında kalıyor.

Arazi nerede?

Arsa, Ünalan metro istasyonu ve metrobüs istasyonunun birleştiği Uzunçayır’a yürüme mesafesinde.

İGDAŞ neden aldı?

İhale sonrası basın mensuplarına bilgi veren İhale Komisyonu Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Rasim Bilgehan, arazinin İGDAŞ’a satıldığını, 18 bin metrekarelik alanın zaten İGDAŞ tarafından kullanıldığını, arazinin mevcut imar planlarında kısmen, ticaret, konut, özel orta okul, sağlık, meydan, park ve imar yolu olarak geçtiğini, imar planlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan satıldığını, ihaleye İGDAŞ’ın katıldığını, arazinin 550 milyon lirayla İGDAŞ'ın olduğunu, İGDAŞ burayı alma nedeninin kullanıma devam etmek istemesi olduğunu söyledi.