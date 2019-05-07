İstanbul'u geçici olarak idare edecek isim görevine başladı!

YSK'nın kararı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığına getirilen Vali Yerlikaya, görevine başladı.

Güncellenme 07 Mayıs 2019 23:45

YSK’nın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iptal etmesi sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığına getirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevine başladı. Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.

Vali Yerlikaya açıklama yapmadı

Vali Yerlikaya bina girişinde; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB bürokratları tarafından karşılandı.

Burada herhangi bir açıklama yapmayan Yerlikaya, başkanlık makamına geçti.

Bütün belediye personeline başarılar diledi

Ali Yerlikaya, 47 gün sonra yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine belirterek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.