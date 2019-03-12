İstanbulluların beklediği hattı Erdoğan açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın İstanbul halkına 1 saat 10 dakika kazandıracağını söyledi.

Güncellenme 12 Mart 2019 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nde halka hitap etti.

“Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu hattın İstanbul halkına 1 saat 10 dakika kazandıracağını belirterek, “Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey” dedi.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nda çalışacak 440 vagondan 300'ünün Türkiye’de üretildiğini ve bununla iftihar ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak." diyen Erdoğan, "Normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunun, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak. Halkalı'ya kadar buradan devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehrin ödediğini, bunun yapılmaması gerektiğini, İstanbul'u en çok ziyaret edilen şehirler listesinde ilk sıralara çıkarmakta kararlı olduklarını söyledi.