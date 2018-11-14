İstanbullulara müjde! Suya yüzde 15 indirim yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, barajların doluluk oranının yeterli olduğunu, yüzde 15 indirim yapacaklarını söyledi.

Güncellenme 14 Kasım 2018 15:43

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda açıklama yapan Mevlüt Uysal, su tüketimi hakkında açıklama yaptı.

Yüzde 15 indirim müjdesi

Başkan Uysal, su fiyatlarında indirim kararı aldıklarını belirterek, “Mevcut 2018 fiyatlarına göre vatandaşa yansıyacak rakam olarak yani fatura bedeli olarak yüzde 15 İSKİ su tüketiminde hem evlerde, hem iş yerlerinde indirim kararı aldık. İndirim yılbaşı itibariyle başlayacak. İSKİ olarak, belediye olarak bunu meclisimize teklif edeceğiz. İstanbullulara hayırlı olsun diyoruz" dedi.

Baraj doluluk oranı yüzde 47

Barajların doluluk oranı hakkında da açıklama yapan Uysal, vatandaşların rahat olması gerektiğini, barajlarda doluluk oranının yüzde 47 olduğunu, geçen kış son 44 yılın en kurak kış ayı olmasına rağmen doluluk oranının yüzde 47 olduğunu, İstanbul olarak su sorunu olmadığını, İSKİ’nin gelecek 50 yıl, 2071'e kadar su sorunu olmayacağını söyledi.

“Arıtmada şu anda yüzde 99'dayız”

Başkan Uysal, “İSKİ olarak musluklardan içilebilir temiz su akıtabiliyoruz. Hem su temin etme hem temiz suyu vatandaşımıza ulaştırma, ayrıca vatandaşlarımızın kullandığı suyu tekrar doğaya bırakırken arıtma yapıyoruz. Arıtmada şu anda yüzde 99'dayız. Ayrıca yüzde 45 ileri derece biyolojik arıtma yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu rakamı da yüzde 90'lara çıkarma yönünde yatırımlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.